На уничтожение борщевика в Удмуртии выделят 5 млн рублей

В 2021 году районам Удмуртии впервые предоставят господдержку в 5 млн руб. на уничтожение борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

«Вот главные критерии, которые должны будут соблюсти на местах для получения возмещения: наличие муниципальной программы по предотвращению распространения и уничтожению борщевика, занесение данных о засоренных участках в цифровую карту региона, наличие техзадания, проведение работ на землях, находящихся в муниципальной собственности, софинансирование»,— отметили в министерстве.

Отметим, что в настоящее время борщевик растет в Удмуртии на площади более 7 тыс. га. В основном это придорожные полосы, лесная зона, склоны оврагов и водоемов. За последние два года в регионе освободили от сорняка 1,63 тыс. га.