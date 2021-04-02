На Кубани выявлено 109 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае коронавирусная инфекция в течение суток выявлена у 109 человек, сообщает администрация края, количество выздоровевших – 88 человек, скончались 12 пациентов с диагнозом COVID-19. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 750,4.

Максимальный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией – в Краснодаре (30 человек), в Сочи – 14 новых заболевших. Всего за время пандемии в регионе заболели 42588 человек, выздоровели 37406 человек, скончалось 2345 пациентов с коронавирусом.

Анна Перова, Краснодар