Мошенники похитили у жительницы Ярославской области 335 тысяч рублей

В городе Тутаеве Ярославской области произошел очередной случай телефонного мошенничества, в результате которого 31-летняя местная жительница лишилась 335 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Мошенники действовали по стандартной схеме.

На телефон жительницы Тутаева позвонила неизвестная, и представившись сотрудницей одного из банков, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее банковских счетов, убедила женщину оформить кредит и перевести полученные денежные средства на указанные номера телефонов.

Следуя указаниям звонившей, женщина, через банкомат, перевела мошенникам имеющиеся денежные средства в размере 235 тыс. руб., а также средства, полученные в качестве кредита, в размере 100 тыс. руб. Общая сумма ущерба составила 335 тыс. руб.

«Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка»,— уточнили в пресс-службе.

Дарья Сабаева