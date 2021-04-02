В Екатеринбурге полиция разыскивает подозреваемого в ДТП с тяжкими последствиями

ГУ МВД по Свердловской области разыскивает предполагаемого виновника аварии в Екатеринбурге гражданина Алексеева, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате аварии один человек получил тяжкий вред здоровью.

Инцидент произошел 13 сентября 2019 года в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. По данным полиции, водитель автомобиля Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шефской со стороны улицы Совхозной, выехал на перекресток проспекта Космонавтов и улицы Бакинских Комиссаров на красный сигнал светофора. Автомобиль столкнулся с Chevrolet Cruze, проезжавшим на зеленый свет. В результате водитель получил тяжкие телесные повреждения.

Полиция возбудила уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). «Фигурант дела на следственные мероприятия не является, в связи с чем его объявили в розыск»,— сказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Сообщить о местонахождении подозреваемого можно по линии «02».

Михаил Мананников