Уфимский филиал «Микрогена» оштрафован за экологические нарушения

Уфимский филиал АО НПО «Микроген» оштрафован на 375 тыс. руб. за нарушение природоохранного законодательства. По итогам проверки, которую проводила прокуратура Демского района Уфы, министерство экологии и природопользования Башкирии возбудило в отношении предприятия административные дела по четырем статьям КоАП РФ. В филиале «Микрогена», как сообщает прокуратура республики, не следили за нормативами выбросов загрязняющих веществ в воздух, нарушали законодательство при обращении с опасными веществами, не соблюдали правила хранения отходов I класса опасности.

АО «НПО „Микроген“» зарегистрировано в 2003 году в Москве. Компания специализируется на производстве лекарств и медицинских материалов. Предприятием владеет Росимущество. Уфимский филиал находится на улице Новороссийской.

Дарья Кучеренко