Агентство Sputnik прекратит работу в Великобритании

Российское агентство Sputnik перенесет редакционную работу по англоязычному направлению из Великобритании в свои офисы в России и США. При этом агентство продолжит освещать события в Великобритании, сообщила пресс-служба Sputnik.

«Мы перемещаем редакционную работу по англоязычному контенту Sputnik из Британии в Вашингтон и Москву»,— сообщила пресс-служба (цитата по «РИА Новости»). Уточняется, что решение принято руководством медиагруппы «Россия сегодня», в которую входит агентство, в рамках «реорганизации международного присутствия для более эффективной работы».

«Sputnik продолжит освещать события в Великобритании, и наша аудитория будет иметь доступ к этому контенту в прежнем объеме»,— сказано в сообщении.

По информации The Times, в британском отделении Sputnik работают около 20 сотрудников, с 5 апреля их сократят. Источник издания сообщил, что решение может быть связано со «все более враждебной» политической обстановкой в Великобритании.