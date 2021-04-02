Михеевский ГОК приобрел обогатительную фабрику в Челябинской области

АО «Михеевский горно-обогатительный комбинат» (Челябинская область, входит в Русскую медную компанию) приобрел обогатительную фабрику ООО «Инвест развитие». Сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы, ее сумму в РМК не раскрывают.

Как сообщают в пресс-службе Русской медной компании, ООО «Инвест развитие» учредила в 2016 году «группа иностранных инвесторов» при посредничестве инвестиционно-консалтинговой компании Altus Capital для добычи и обогащения полезных ископаемых в Челябинской области. В рамках инвестпроекта компании в 2018 году была построена горно-обогатительная фабрика не территории, примыкающей к площадке Михеевского ГОКа. Ее производительность составила 9 млн т руды в год. Фабрика перерабатывала медную руду, поставляемую с ГОКа.

С момента запуска общий объем переработки составил 29,2 млн т. Предприятие произвело 87,9 тыс. т меди в концентрате, в том числе 32,8 тыс. т – в 2020 году. Численность персонала ООО «Инвест развитие» составляет 437 человек.

Михеевский ГОК построен Русской медной компанией в 2014 году для добычи и обогащения медной руды с Михеевского месторождения. Мощность ГОКа составляет 18 млн т руды в год.

Как отметил президент РМК Всеволод Левин, приобретение горно-обогатительной фабрики «Инвест развитие» позволит Михеевскому ГОКу увеличить объемы переработки руды и выпуска медного концентрата в 1,5 раза и повысить уровень обеспеченности группы собственным сырьем.

Исполнительный директор Altus Capital Андрей Пожитков пояснил, что компания выступала в проекте финансовым инвестором с конечным сроком инвестирования. «В силу наличия заинтересованности группы РМК в увеличении собственных производственных мощностей мы достигли соглашения о реализации принадлежащего нам актива целевому инвестору»,- сказал господин Пожитков.