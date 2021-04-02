Коронавирус в Черноземье: 30 умерли, 608 заболели за день

2 апреля 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье достигло 234 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов), рассчитал “Ъ-Черноземье” по данным федерального оперштаба. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья официально зафиксировано 608 новых случаев заболевания (всего 234 119), в том числе:

Белгородская область +86 новых заболевших, всего выявлено 34 452 случая за время пандемии, умерли всего 567 пациентов;

+86 новых заболевших, всего выявлено 34 452 случая за время пандемии, умерли всего 567 пациентов; Воронежская область +198, всего 75 554, умерли 2 440;

+198, всего 75 554, умерли 2 440; Курская область +93, всего 34 201, умерли 583;

+93, всего 34 201, умерли 583; Липецкая область +83, всего 27 774, умерли 537;

+83, всего 27 774, умерли 537; Орловская область +60, всего 32 553, умерли 502;

+60, всего 32 553, умерли 502; Тамбовская область +88, всего 29 585, умерли 413.

За последние сутки в шести областях Черноземья зафиксированы 33 случая летального исхода пациентов с коронавирусом

20 пациентов умерли в Воронежской области, по четверо в Курской и Липецкой областях, по двое в Белгородской и Тамбовской областях. Еще один инфицированный скончался в Орловской области. Число скончавшихся в макрорегионе теперь составляет 5 042.

Болезнь за последние сутки победили 631 жителей Черноземья (всего 215 538), в том числе:

Белгородская область +86 новых выздоровевших, всего 32 307;

+86 новых выздоровевших, всего 32 307; Воронежская область +226, всего 70 804;

+226, всего 70 804; Курская область +104, всего 30 973;

+104, всего 30 973; Липецкая область +131, всего 24 601;

+131, всего 24 601; Орловская область +71, всего 29 881;

+71, всего 29 881; Тамбовская область +13, всего 26 972.

В России за последние сутки выявлено 8 792 случая COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 563 056. Выздоровели и выписаны за сутки 9 832 человек (всего 4 186 251), скончались за сутки 400 пациентов с коронавирусом (всего 99 622).

Сергей Калашников