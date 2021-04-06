Чудеса фотоомоложения или как начать выглядеть не хуже своего «Инстаграма»

Пандемия большинство из нас основательно поселила в виртуальном пространстве, перенеся в него в какой-то момент вообще все коммуникации с внешним миром. И теперь, с постепенным снятием ограничений многие не горят особым желанием возвращаться в реальность.

Как врач индустрии красоты я их отчасти понимаю. Сидя дома, можно расслабиться и позволить себе выглядеть как угодно. Фотошоп и инстаграм-фильтры все исправят. Уверена, что мгновенная цифровая косметология как для статичных изображений, так и для динамических онлайн-трансляций — это обязательные технологии завтрашнего дня. (А возможно уже и сегодняшнего — иногда разрешаю себе две-три недели не очень подробно следить за новостями.)

Но все же, рано или поздно мы все выходим в свет. Людям все еще требуется личное общение. И вы сильно разочаруете собеседника, если ваш реальный облик будет сильно отличаться от аватарки и вылизанных стримов. Как говорится, выйти замуж по переписке можно, но жить семейной жизнью — вряд ли.

Однако есть технологии которые быстро и без особых усилий помогут вам выйти после долгой самоизоляции или тяжелого лечения COVID. Сегодня речь об аппаратной фототерапии, которая тоже относится к переднему краю технологий (куда уж без них). Наиболее широко она применяется в борьбе с «нездоровым цветом лица» : выступившими на лице сосудами, проявившимися пигментными пятнами и высыпавшими угрями. Как раз с тем, что больше всего беспокоит людей весной.

Фото: LazerJazz

Фототерапия представляет собой лечение этих и других патологий кожи с помощью интенсивного широкополосного света

Общий принцип лечения заключается в том, что световые волны в зависимости от их длины волны могут воздействовать на мишень (хромофоры), значительно их разогревая, но не повреждая окружающие ткани.

На современных аппаратах мы с помощью фильтров можем работать ювелирно – я удаляю ровно то, что нужно, не травмируя все остальное.

По избирательности воздействия такие аппараты уже приблизились к лазерам, но углубляться в сравнительный анализ мы сейчас не станем.

Такое оздоровление не может быть супер доступным, ведь сам аппарат стоит как новенький Bentley или неплохая квартира – в районе 8-12 млн рублей. Вас это не должно сильно волновать, ведь в конечном счете важно чтобы специалист умел на нем работать. Но возможно эта сумма заставит вас проникнуться уважением к описываемой области косметологии - она того заслуживает.

За счет чего цена? Ну например, у наиболее продвинутых моделях свет проходит сквозь искусственно выращенный кристалл сапфира, который пропускает волны без искажения, что также влияет на эффективность. А чтобы вы не испытывали дискомфорт, предусмотрено охлаждение. Также сейчас есть усовершенствованные технологии, которые работают в режиме безопасного омоложения на генном уровне, и это запатентовано и одобрено FDA.

Переходим к конкретным патологиям.

После COVID-19 обострились патологии сосудов, и это особенно заметно на лицах наших пациентов, которые приходят после выздоровления.

Если нам нужно избавиться от сосудов, которые предают лицу не самый приятный красноватый цвет (розацеа), то мы подбираем длину волн для воздействия на оксигемоглобин. Во время процедуры происходит слипание стенок сосудов (коагуляция), и они перестают гиперфункционировать. Визуально сосуды или исчезают прямо на глазах, или сначала темнеют, а рассасываются уже позднее.

Период реабилитации после процедуры обычно сопровождается покраснением кожи и некоторой отечностью. Так или иначе, через несколько дней все пройдет.

Эффект от первой процедуры составит примерно 70% от нужного по общему итогу результата. Для получения полного эффекта потребуется пройти курс из трех-четырех процедур с интервалами в три-четыре недели.

При лечении пигмента мы воздействуем на ответственный за потемнение кожи меланин. Поглощая свет и разогреваясь, он разрушается и естественным путем отшелушивается с эпидермиса.

Современные аппараты работают как с поверхностным, так и глубоким пигментом. Оптимальный курс — четыре-шесть процедур с интервалами в четыре-шесть недель.

При борьбе с угрями мы атакуем так называемые порфирины — продукты деятельности пропионибактерий, которые и отвечают за характерное воспаление. После первой процедуры беспокоящие пациента симптомы исчезают примерно на 30%. Реабилитации практически нет; покраснение и незначительная отечность проявляются крайне редко. Оптимальный курс — четыре-восемь процедур с интервалами в три-четыре недели. Для лучшего эффекта лечение можно комбинировать с инъекционными методами и наружной терапией (врач подскажет).

Важный нюанс: инфракрасный свет воздействует также и на молекулы воды. Испаряясь, они делают кожу сухой. Поэтому при лечении всех из описанных патологий процедуры неплохо чередовать с увлажняющими инъекциями, дополнительные антибактериальные, антиоксидантные свойства которых можно подобрать непосредственно под вашу проблему.

Кроме того, если ваша кожа пребывает в несколько запущенном состоянии, ее стоит к процедурам немного подготовить — убрать аппаратными средствами ороговевший слой, который препятствует воздействию света.

Фото: LazerJazz

В целом все описанные процедуры фотоомоложения делают вашу кожу более гладкой, придают ей здоровый холеный вид. Вы действительно можете рассчитывать на то, что вам удастся визуально сбросить несколько ненужных вашему образу лет.

Работает примерно как инстаграм-фильтр, только по-настоящему.

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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.