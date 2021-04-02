«Русполимет» в 1,7 раза увеличил чистую прибыль в 2020 году

Чистая прибыль ПАО «Русполимет» (Кулебаки, Нижегородская область, выпускает кольцевую заготовку для авиастроения, энергетики, и машиностроения) по итогам 2020 года увеличилась в 1,7 раза в годовом выражении, до 1,4 млрд руб. Выручка выросла на 11% и составила 14,1 млрд руб., следует из отчетности предприятия.

Дебиторская задолженность ПАО «Русполимет» за прошедший год сократилась на 6,4%, до 5,2 млрд руб., кредиторская незначительно подросла на 1,8% и составила 5,7 млрд руб. Чистые активы увеличились на 23,7%, до 7,9 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Русполимет» было зарегистрировано в Кулебаках в 2005 году с уставным капиталом в 150,39 млн руб. Основным видом деятельности является производство стали в слитках. Гендиректор – Максим Клочай, бенефициар – Виктор Клочай. По итогам 2019 года при выручке 12,66 млрд руб. чистая прибыль составила 804,66 млн руб.

Владимир Зубарев