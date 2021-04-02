В Сочи количество вакансий выросло за год на 99%, в Краснодаре – на 53%

Количество объявлений о найме сотрудников в Сочи по итогам первого квартала 2021 года выросло на 99% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, по сравнению с четвертым кварталом 2020 года – на 13%, подсчитали аналитики «Авито Работа». В Краснодаре за тот же период число вакансий увеличилось на 53%, при этом уменьшилось на 4% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

По тему роста медианной зарплаты Сочи занял лидирующую позицию по стране – оклады по всей группе массовых профессий в первом квартале 2021 года на курорте выросли на 15% и достигли среднего показателя 34,5 тыс.руб. В среднем по России рост зарплат за указанный период составил всего 3%, в Краснодаре – 7%.

В кубанской столице самый высокий темп роста по числу доступных вакансий показала сфера управления персоналом (+67%), медианная зарплата для специалистов в этой области выросла на 17%. Настолько же чаще стали требоваться консультанты (+67%), их оклады возросли более умеренно – на 9%. Вакансий в индустрии развлечений и сфере искусств стало больше на 52%, в юриспруденции – на 49%, в сфере бухгалтерского учета и финансов – на 21%, оклады для этих категорий сотрудников за год не изменились.

Ольга Логинова