КС: госорганы обязаны объяснять отказ в возбуждении административных дел

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянки, которая пыталась признать незаконным бездействие Росреестра, так как ожидала возбуждения дела или объяснений причин отказа. КС пришел к выводу, что органы государственной власти в ответ на запросы граждан с требованием возбудить дело об административном правонарушении обязаны давать мотивированный ответ в случае отказа, а граждане имеют право обжаловать такие решения в судах.

Владелица придорожного кафе на трассе «Дон» Ольга Яковенко обратилась в Росреестр, посчитав, что владелец соседнего кафе произвел самозахват земли. Она требовала возбудить административное дело, но в ответ получила письмо об отсутствии оснований для проверки. По ее жалобе КС проверял на соответствие Конституции ч.5 ст.28.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ о поводе для возбуждения административного дела.

«Решение о возбуждении дела об административном правонарушении или об отказе в таковом не принимается по одному только факту поступления обращения, необходима проверка изложенных в жалобе обстоятельств. Если уполномоченное должностное лицо устанавливает, что материала для инициирования дела недостаточно, выносится мотивированное определение об отказе»,— сообщается на сайте КС.

Если уполномоченное лицо не вынесло такого определения, то у граждан есть право оспорить несоответствие формы отказа и признать его незаконным. КС уточнил, что это решение не распространяется на случаи, когда при рассмотрении обращения установлено отсутствие данных о событии правонарушения или обращение направлено не по адресу.