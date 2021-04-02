В Саратове двое мужчин предстанут перед судом за покушение на мошенничество

В Саратове Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 41 и 44-летних мужчин, обвиняемых в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, мужчины предложили жителю области, в отношении которого проводилась проверка из-за оборота немаркированного алкоголя, посодействовать в решении этого вопроса. Для этого они, предположительно, потребовали 800 тыс. руб. якобы для передачи компетентным должностным лицам за непривлечение его к уголовной ответственности. В действительности обвиняемые планировали похитить деньги и распорядиться по своему усмотрению, уточнили в управлении. Злоумышленников задержали сотрудники УФСБ во время получения средств.

Мужчины вину не признали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай