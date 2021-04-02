В Томске у задержанного за коррупцию бизнесмена нашли бомбу

Взрывное устройство изъяли правоохранители у исполнительного директора компании в Томске. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, бомба и взрывчатые вещества находились в сейфе. Для их обследования, установления опасности предметов и дальнейшей транспортировки была вызвана группа разминирования.

Обыск в компании проходил по делу о коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), фигурантом которого является исполнительный директор организации. По версии следствия, 1 апреля обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя «откат» в размере 290 тыс. руб. за не расторжение договора на оказание транспортных услуг и подписание актов выполненных работ.

Илья Николаев