В Челябинской области СК возбудил дело по факту проживания ветерана в непригодном доме

Следственный комитет возбудил уголовного дело по факту бездействия администрации Кунашакского района по решению вопроса переселения ветерана труда из непригодного для жизни дома.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, в СМИ была размещена информация о том, что 92-летняя жительница деревни Аминева Кунашакского района и ее внук – инвалид первой группы живут в непригодном для обитания доме. Должностные лица никаких мер для переселения не предпринимают.

В ходе расследования уголовного дела следователи собираются дать уголовно-правовую оценку действиям местных чиновников, решить вопрос о предоставлении нового жилья ветерану и оказании при необходимости медицинской помощи. Расследование контролирует руководство СУ СК России по Челябинской области.