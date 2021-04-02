В выходные на Урале ожидается потепление до +10 градусов, мокрый снег и дождь

В Свердловской области на выходных ожидается потепление до +10 градусов, мокрый снег и дождь, сообщили в уральском гидрометцентре.

В субботу, 3 апреля, в регионе будет облачная погода, на севере ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, а ночью и утром в отдельных районах Свердловской области будет гололедица. Температура в ночное время суток составит от -2 до +3 градусов, при прояснении столбики термометров опустятся до -7 градусов. Днем ожидается от +7 до +12 градусов. Ветер будет юго-западный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В воскресенье, 4 апреля, уральские синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Ночью температура воздуха будет от -4 до +1, днем — от +5 до +10. Ветер южный 4-9 м/с с порывами до 15 м/с.

Мокрый снег и дождь продолжат идти в понедельник, 5 апреля. Ночью ожидается от -3 до +2 градусов, днем — от +3 до +8. Ветер западный 4-9 м/с с порывами до 15 м/с.

В Екатеринбурге на выходных будет облачная погода без осадков. В субботу ночью синоптики прогнозируют от 0 до +2 градусов, днем — до +12. В ночь на воскресенье ожидается от -1 до +1 градусов, днем — от +7 до +9. Следующая рабочая неделя в столице Урала начнется с мокрого снега и дождя. Ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса, днем поднимутся до +6.