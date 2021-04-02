В Тольятти обжалуют приговор экс-топ-менеджеру ФИА-Банка

Прокуратура намерена подать апелляцию на приговор экс-директору департамента по развитию корпоративного бизнеса АО «ФИА-Банк». Суд приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком на этот же период, а обвинение добивалось для него заключения в колонии на аналогичный срок. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По информации надзорного ведомства, в 2016 году экс-директор департамента по развитию корпоративного бизнеса с бывшими руководителями банка и третьими лицами составил и подписал поддельный договор купли-продажи квартиры в Москве, хотя не собирался ее приобретать. Целью было похитить средства банка, выданные по кредиту, выяснила прокуратура.

Бывшие топ-менеджеры вместе с третьими лицами предоставили в банк договор и другие фиктивные документы, по которым получил кредит в размере свыше 40 млн. руб., а затем передал деньги предполагаемым соучастникам, установили правоохранители. Средства в банк возвращены не были.

Во время следствия бывший директор департамента по развитию корпоративного бизнеса кредитной организации заключил с силовиками досудебное соглашение о сотрудничестве и во всем сознался. Он также возместил ущерб на сумму более 40 млн руб. С учетом этого суд приговорил бывшего топ-менеджера банка к условному сроку, признав его виновным по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Осенью минувшего года Управление МВД России по Самарской области сообщило о проведении расследования по возбужденному в отношении акционера и председателя наблюдательного совета тольяттинского ФИА-Банка Александра Носорева уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ущерб оценивается в 130 млн руб. Это уже второе уголовное дело против топ-менеджера. Ранее сообщалось, что Александра Носорева подозревают в нанесении банку ущерба на 43 млн руб., дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

Георгий Портнов