Еще у 37 человек в Татарстане выявлен коронавирус

За сутки в Татарстане выявили 37 новых случаев коронавируса. Все они оказались контактными. 21 человек госпитализирован, 16 получают лечение на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с вирусом.

В Казани подтвердили 11 новых случаев, в Набережных Челнах — шесть, еще 20 случаев выявили в 14 муниципальных районах Татарстана.

В настоящее время в Татарстане выявили 19 493 случая COVID-19, за неделю – 258. Выздоровели 16 510 человек, в том числе 91 за минувшие сутки, за неделю – 509. Скончались 420 человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"