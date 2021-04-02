Продажи внедорожников в Нижегородской области выросли на 11%

В Нижегородской области в январе-феврале 2021 года было продано 2,88 тыс. автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Это на 10,9% выше уровня предыдущего года, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат Инфо».

По объему продаж регион оказался на восьмом месте среди регионов России с долей рынка 2,71%. Всего в России за первые два месяца было продано 106,24 тыс. автомобилей SUV-сегмента (на уровне 2020 года). Больше всего внедорожников купили в Москве (16,6 тыс. шт., -6,2%), Московской области (8,5 тыс. шт., -9%) и Санкт-Петербурге (7 тыс. шт., +1%).

Самыми популярными марками у россиян стали Hyundai (12,8 тыс. шт., -13,7%), LADA (11,3 тыс. шт., +21,5%) и Renault (9,9 тыс. шт., -3,5%). Самыми популярными моделями оказались Hyundai Creta (10,9 тыс. шт., +3,15%), Toyota Rav4 (5,68 тыс. шт., -8,5%) и Renault Duster (5,3 тыс., +26%).

Анастасия Еремина