«Дом-2» будет перезапущен на канале «Ю»

Реалити-шоу «Дом-2», выходившее с 2004 по 2020 год на телеканале ТНТ, будет перезапущено на канале «Ю» (входит в группу ЮТВ Ивана Таврина), сообщил представитель «Ю». Первая трансляция после смены вещателя запланирована на 19 апреля.

«Реалити будет выходить на канале "Ю" с сохранением своего классического формата»,— сказал газете «Ведомости» представитель телеканала. Выпуски будут транслироваться утром и вечером на протяжении двух часов. Представитель «Ю» отметил, что канал планирует «оставить звездную команду участников реалити, к которой присоединятся и новые герои».

В числе ведущих новых сезонов шоу «Дом-2» представитель «Ю» назвал Ольгу Бузову, Ксению Бородину, Ольгу Орлову, Влада Кадони и Андрея Черкасова.

ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу «Дом-2» в декабре 2020 года, последний выпуск вышел в эфир 30 декабря. Производством шоу с 2004 по 2010 год занималась «ТНТ-Телесеть», с 2010 по 2015 год — «Комеди Клаб Продакшн», с 2015 года — Solaris Promo Production. «Ведомости» не называют продюсерскую компанию, которая будет отвечать за новые выпуски шоу.

О том, как снимали и закрывали «Дом-2» на ТНТ,— в материале журнала «Огонек» «И мы счастливы?»