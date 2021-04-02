Замначальника таможенного поста Ростовской области заподозрили во взяточничестве

В отношении заместителя начальника одного из таможенных постов Ростовской области возбуждено уголовное дело. Правоохранители подозревают его в даче взятки должностному лицу в крупном размере («б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

По данным ведомства, замначальника таможенного поста предложил взятку в 545,5 тыс. руб. сотруднику службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления. За эти деньги он рассчитывал обеспечить для себя общее покровительство, а также неприменение сотрудниками подразделения мер в случае выявления нарушений. Сотрудник антикоррупционной службы предупредил злоумышленника об уголовных последствиях, однако замначальника все равно дал взятку. «Оперработник СПК уведомил о факте склонения его к коррупционным действиям»,— сказано в сообщении. Подозреваемый был задержан с поличным. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Шинкарева