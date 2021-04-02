В Ярославской области от коронавируса скончались двое и 90 человек заболели

В Ярославской области за сутки произошло еще две смерти от коронавируса, сообщил областной оперативный штаб. За это же время в регионе было выявлено 90 новых случаев заражения COVID-19 и 78 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 2 апреля, в регионе официально подтверждено 36274 случая заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 34576 человек выздоровели. 485 пациентов скончались. В больницы госпитализировано 555 человек, из них 339 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 216 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 18746 человек. На втором месте Рыбинск — 3760 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1993 случая заболевания. Меньше всего заболевших в Любимском, Первомайском и Брейтовском районах, где выявлено 286, 259 и 188 заболеваний коронавирусом соответственно.

Антон Антонов