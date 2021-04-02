В Кущевском районе после вмешательства прокуратуры выделят 1,5 млн рублей на питание школьников на дому

Проверка, проведенная прокуратурой Кущевского района, выявила нарушение права на бесплатное питание школьников, которые из-за наличия инвалидности или ограниченных возможностей здоровья обучаются в общеобразовательных учреждениях в удаленном режиме на дому. Установлено, что некоторые положения принятых местной администрацией нормативных актов по организации бесплатного школьного питания не соответствуют нормам федерального законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

А именно, органы местного самоуправления в нарушение законных прав несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, не предусмотрели организацию двухразового бесплатного питания, предоставление сухого пайка или соответствующей денежной компенсации для таких школьников.

Протест прокуратуры на несоответствующий нормам законодательства акт был рассмотрен и удовлетворен, нарушения были устранены, было принято постановление об утверждении порядка организации бесплатного школьного питания в новой редакции. В итоге из муниципального бюджета Кущевского района на организацию домашнего питания школьников с инвалидностью было выделено более 1,5 млн рублей.

Ольга Логинова