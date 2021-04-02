Суд приостановил работу карьера в Башкирии

Учалинский районный суд признал ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» нарушившим санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта (ст. 6.4 КоАП РФ), и приостановил его деятельность на 10 суток, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Проверку предприятия проводили Учалинская межрайонная прокуратура и республиканское управление Роспотребнадзора. Ведомства выявили, что во время производственного процесса на площадках карьера происходит выброс пыли, облако которого накрывает близлежащую деревню Мансурово. В деревне живут около 800 человек. Отбор проб воздуха показал превышение предельно-допустимой концентрации взвешенных веществ в воздухе почти в 10 раз. Управление Роспотребнадзора возбудило административное производство и обратилось с иском в суд.

«Сангалыкский диоритовый карьер» занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Компания зарегистрирована в деревне Мансуровов в 2011 году. По данным Kartoteka.ru, собственником ООО является АО «Национальная нерудная компания».

Влада Шипилова