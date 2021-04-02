На майских праздниках дополнительные поезда будут ходить из Ростова в Волгоград и Кисловодск

В период майских праздников на Северо-Кавказской железной дороге будут курсировать дополнительные поезда из Ростова-на-Дону в Волгоград, Кисловодск, а также в направлении Имеретинского курорта. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Поезд № 543/544 отправится из Ростова 30 апреля и 8 мая в 17:23, а прибудет в

Волгоград 1 и 9 мая в 05:25. Пассажиры смогут отправиться из Волгограда 2 и 10 мая в 23:41. В Ростов поезд будет прибывать 3 и 11 мая в 10:46. Остановки поезда запланированы на станциях Новочеркасск, Шахтная, Зверево, Лихая, Белая Калитва, Тацинская, Морозовская и Суровикино. «В предпраздничные и праздничные майские перевозки дополнительные поезда свяжут Ростов-на-Дону с Имеретинским Курортом и Кисловодском, Кисловодск с Москвой, Адлер с Москвой и Мурманском, Владикавказ с Туапсе»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева