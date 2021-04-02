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Волчанский механический завод с начала года нарастил производство вагонов малых серий

С января по март 2021 года Волчанский механический завод (ВМЗ, дочернее предприятие Уралвагонзавода, входит в госкорпорацию «Ростех») в Свердловской области увеличил объем производства вагонов малых серий, сообщила пресс-служба предприятия. В частности, ВМЗ поставил 12 вагонов-самосвалов модели 33-9985, 20 вагонов-платформ модели 13-198 для перевозки лесоматериалов, 125 платформ модели 13-149 для перевозки цистерн и более 2,2 тыс. торцевых стен для полувагонов. По данным пресс-службы завода, за аналогичный период прошлого года ВМЗ поставил по четыре вагона-самосвала и вагона-лесовоза, два весопроверочных вагона, 112 платформ для цистерн и более 3,9 тыс. торцевых стен.

«Для завода это хороший показатель. Долгосрочные контракты позволяют эффективно планировать загрузку производственных мощностей вагоносборочного производства ВМЗ. Выполнение заказов в срок позитивно сказывается в целом и на развитии нашего предприятия»,— отметил начальник вагоносборочного цеха ВМЗ Артем Трубников. Он добавил, что сейчас предприятие сформировало пакет заказов по выпуску вагонов малых серий на второй квартал 2021 года.

Михаил Мананников


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