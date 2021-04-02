Из-за строительства МФЦ «Эспланада» в Перми изменят движение транспорта

В Перми временного ограничат движение транспорта по ряду улиц. Это связано со строительством многофункционального центра с гостиницей в границах улиц Попова, Монастырской, Осинской и Петропавловской. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Ограничения будут вводиться и действовать в следующие сроки и на следующих улицах:

— с 10 апреля до 18 июня временно ограничат движение транспорта по улице Попова от улицы Монастырской до улицы Петропавловской: закроется половина проезжей части — две полосы по нечетной стороне улицы Попова;

— с 19 июня до 16 июля ограничат движение транспорта по улице Попова на участке от улицы Окулова до улицы Монастырской: будет закрыта половина проезжей части — две полосы по нечетной стороне улицы Попова. В этот же период будет временно закрыто движение по улице Монастырской на перекрестке с улицей Попова. С 17 июля до 30 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Попова на участке улицы Монастырской до улицы Петропавловской.

Напомним, в сентябре 2019 года было получено разрешение на строительство первой очереди МФЦ «Эспланада». Девелопером проекта выступает группа компаний «Проспект» из Екатеринбурга, партнер проекта — сетевой девелопер Mallino Development Group. Генподрядчиками стали компании АО «Нью-Граунд» и «ЛимакМаращСтрой».

Концепция первой очереди МФЦ «Эспланада» включает продуктовый супермаркет «Перекресток», развлекательную зону с восьмизальным кинотеатром «Киномакс» и парком развлечений для детей «Фанки Таун», операторов общественного питания, а также галерею международных и федеральных брендов. Во второй очереди МФЦ разместятся пятизвездочная гостиница международной сети отелей премиум-класса. В третьей очереди «Эспланады» также будет находиться торговая галерея.

По данным девелопера проекта — «Проспект Пермь», открытие первой очереди МФЦ «Эспланада» запланировано на декабрь 2021 года. Вторую и третью очереди предполагается запустить в 2022 году.