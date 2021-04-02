Умер экс-глава Контрольно-счетной палаты Башкирии

Контрольно-счетная палата Башкирии сегодня сообщила о смерти бывшего руководителя Петра Бобылева. Господин Бобылев руководил ведомством с 2003 по 2008 годы.

Петр Бобылев родился в 1950 году в поселке Липовка Оренбургской области. Окончил Бирский государственный педагогический институт по специальности «учитель физики и математики», а также Уфимский авиационный институт по специальности «инженер-механик».

Петр Бобылев начал трудовую деятельность преподавателем физики в средней школе Кумертау, затем служил в армии. После демобилизации работал заместителем директора средней школы в Кумертау. Он работал инструктором Кумертауского горкома КПСС республики, был начальником управления жилищно-коммунального хозяйства, первым заместителем председателя исполкома, председатель исполкома Кумертауского горсовета, главой администрации Кумертау.

С мая 1994 года был назначен председателем Государственного контрольного комитета Башкирии и возглавлял его до образования в 2003 году Контрольно-счетной палаты республики, а затем руководил новым ведомством до 2008 года. С 2010 года был руководителем совета по общественному контролю за эффективностью использования государственных средств при президенте республики.

Майя Иванова