Средняя цена комнат на вторичном рынке Казани выросла на 23%

Стоимость комнат на вторичном рынке в Казани в среднем составила 1,1 млн руб., что на 23% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСC со ссылкой на главу аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.

В среднем в городах-миллионниках цена за комнату увеличилась за год на 11%. В Казани зафиксирован наиболее заметный рост стоимости. На втором месте по данному показателю находится Санкт-Петербург, где цена за комнату увеличилась на 19,8%, до 1,8 млн руб. Тройку лидеров замыкает Москва (на 19,6%, до 4 млн руб.

При этом в ряде городов-миллионников зафиксировано незначительное снижение средней стоимости комнаты. В частности, в Волгограде цена упала на 0,6%, до 582 тыс. руб., а в Перми — на 1,4%, до 736 тыс. руб.

"Ъ-Казань"