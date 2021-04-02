За сутки в Ростовской области выявили 243 случая коронавируса

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Ростовской области составил 243 случая, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 96. В Каменске-Шахтинском выявлено 11 новых случаев, в Шахтах и Неклиновском районах — по семь, в Новочеркасске, Азовском, Зерноградском, Красносулинском и Цимлянском районах — по шесть, в Батайске, Новошахтинске, Белокалитвинском, Волгодонском и Тацинском районах — по пять. По четыре случая выявлено в Волгодонске, Таганроге, Дубовском, Егорлыкском, Морозовском и Семикаракорском районах, по три — в Донецке, Аксайском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Сальском районах, по два — в Гуково, Кагальницком, Каменском, Миллеровском, Милютинском, Ремонтненском и Шолоховском районах, по одному — в Азове, Багаевском, Веселовском, Зимовниковском, Кашарском, Константиновском, Октябрьском, Орловском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Советском, Тарасовском, Усть-Донецком и Чертковском районах.

За прошедшие сутки в регионе вылечились 202 человека. Умерли 27 человек.

По состоянию на утро 2 апреля, количество инфицированных в области превысило 81,3 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1935. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период пандемии выздоровели более 73 тыс. человек, умерли 3 632 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 1,8 тыс. человек.

Наталья Шинкарева