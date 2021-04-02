В Челябинске посещаемость торговых центров снизилась на 22,7% в первом квартале

В первом квартале 2021 года Shopping Index (отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в торговых центрах Челябинска снизился на 22,7% по сравнению с январем-мартом прошлого года, сообщает пресс-служба Watcom Group. В феврале показатель посещаемости ТРК был ниже аналогичного месяца 2020 года на 27,3%. По словам президента Watcom Романа Скороходова, рост обусловлен улучшением эпидемиологической обстановки и позитивным фоном, связанным с массовой вакцинацией. В Челябинске всплеск посещаемости торговых центров был зафиксирован на праздничной неделе в марте.