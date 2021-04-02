Глава минстроя Самарской области Евгений Чудаев покинул свой пост

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев покинул должность по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначен Сергей Пичушкин. Он занимал пост заместителя главы минстроя региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее Министерство строительства и ЖКХ РФ ответило отказом на предложение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова согласовать назначение Евгения Чудаева на должность министра строительства региона. Несмотря на это, тогда в правительстве региона “Ъ” сообщили, что господин Чудаев не планирует покидать должность министра.

«Мною принято решение покинуть пост министра строительства Самарской области. За прошедшие почти два с половиной года была проделана масштабная работа по всем направлениям деятельности министерства. Организована работа по формированию нового инвестиционного цикла строительства, направленного на достижение национальной цели по вводу жилья. Создана база для привлечения в регион федеральных застройщиков. Мы достигли увеличения темпов восстановления прав обманутых дольщиков...»,– цитируются в сообщении слова Евгения Чудаева.

Евгений Чудаев — сын владельца одного из крупнейших застройщиков региона ГК «Древо» Николая Чудаева — сменил на посту главы ведомства Александра Баландина. Вместе с Евгением Чудаевым в региональное министерство трудоустроились 25 выходцев из «Древа». Последние несколько лет девелоперская компания в приоритетном порядке получает земли в обмен на расселение обманутых дольщиков и бюджетные средства, предназначенные для развития регионального рынка жилья. При этом по показателю ввода жилья в 2020 году регион занял 77-е место из 85-ти в федеральном рейтинге Минстроя РФ.

Евгений Чернов