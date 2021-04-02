В начале года в США резко выросли автопродажи

Американские автопродажи показали существенный рост в первом квартале — на 11,3%, до 3,9 млн. Это данные исследовательской компании Wards Intelligence. Автопродажи за март в пересчете на год составили 16,8 млн, что примерно соответствует спросу до начала пандемии COVID-19.

«Мартовские продажи, кажется, соответствуют уровню до COVID или превосходят его. Большому отскоку в сравнении с предыдущим месяцем способствовали стимулирующие меры и отложенный спрос в феврале из-за воздействия погоды»,— считает и аналитик IHS Markit Крис Хопсон. Росту способствовало и то, что год назад — в конце марта 2020 года — на продажах автомобилей уже начала сказываться пандемия.

Аналитики сходятся в том, что автопродажи в первом квартале могли быть еще выше, если бы не негативное влияние дефицита чипов памяти, которые необходимы для различных электронных устройств в автомобилях. Из-за нехватки чипов многие автопроизводители, в том числе General Motors, Honda, Toyota, Ford, приостанавливают производство или начинают временно поставлять автомобили без части электронного оборудования. Дефицит полупроводников может сказываться на автопродажах и в дальнейшем в нынешнем году.

Продажи автомобилей General Motors в США увеличились за квартал на 4%, Ford — менее чем на 1%, Stellantis (бывшие Fiat Chrysler и PSA Group) — на 5%. Продажи Nissan выросли на 11%, Toyota — на 22%, Honda — на 16%.

Яна Рождественская