В Астраханской области в рамках нацпроектов построят 34 соцобъекта

В Астраханской области в рамках национальных проектов предусмотрено проектирование и строительство 34 соцобъектов, из которых 31 планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Так, по программе «Экология» к сентябрю планируется завершить работы по водоснабжению в Началово. В рамках «Демографии» построят по одному физкультурно-оздоровительному комплексу в Черном Яру, Харабалях, Камызяке, Енотаевке, а также спецотделение на территории Наримановского психоневрологического интерната. Должны заработать ясли-сады в Камызяке, Сасыколях, в Астрахани в микрорайоне Бабаевского, на Трусово и улице Сун Ят-Сена.

Кроме того, откроются школы в поселке Мирный. В ноябре сдадут образовательное учреждение на Трусово. Заработают новые дома культуры в Красноярском районе и селе Биштубиновка.

Мария Шахрай