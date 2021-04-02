Суд оштрафовал троих жителей Югры за стрельбу на свадьбе

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) оштрафовал троих жителей Лянтора на 50 тыс. руб. каждого за стрельбу на свадьбе (по ч.3 ст.20.13 КоАП РФ), сообщила пресс-служба окружного УМВД. Осужденные, празднуя свадьбу, произвели из оружия несколько выстрелов в воздух.

Правонарушение выявили сотрудники полиции совместно с администрацией Сургутского района во время мониторинга интернета. Видеозапись со стрельбой была размещена в одной из соцсетей. Как сообщила пресс-служба УМВД, стрелявшими оказались жители Лянтора 1988, 1995 и 1998 годов рождения. Они стреляли холостыми патронами. «Как пояснили нарушители, таким образом они хотели выразить радость. В содеянном лянторцы раскаиваются. Оружие изъято и направленно на экспертизу»,— говорится в сообщении.

Один из осужденных ранее привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти, сообщили в УМВД.

Михаил Мананников