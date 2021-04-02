Прикамье переместилось на 15-е место в России по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 112 жителей Пермского края. Днем ранее было зафиксировано 117 случаев. По уровню заболеваемости Прикамье занимает 15-е место в России, ранее регион занимал 13-е место.

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших 16 человек госпитализированы, 96 проходят лечение дома. В «ковидных» отделениях больниц края находятся 713 человек, из них 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии COVID-19 был выявлен у 51 478 жителей Прикамья, 45 943 человека выздоровели.

По данным на 1 апреля, полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции 61 845 жителей Пермского края.