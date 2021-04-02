В центре Ростова сгорели две полицейские машины

Ночью в Ростове возле одного из отделов МВД сгорели две полицейские машины, сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Пострадавших нет. По данным издания 1rnd.ru, автомобили загорелись возле отдела полиции № 4 на пр-кте Буденновском, 46.

В ведомстве уточнили, что под капотом одной из машин произошло возгорание из-за замыкания электропроводки. Пламя перекинулось на машину, которая стояла рядом. «По факту происшествия проводится проверка»,— уточнили в пресс-службе. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в тушении были задействованы три единицы техники и восемь человек.

Наталья Шинкарева