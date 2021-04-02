Удмуртстат сообщил о снижении зарплат в республике

Средняя зарплата в Удмуртии в январе 2021 года составила 36,2 тыс. руб. В реальном выражении это на 0,2% меньше, чем годом ранее, сообщает Удмуртстат.

Самый высокий уровень оплаты труда отметили в организациях по добыче полезных ископаемых, а также финансовой и страховой деятельности — на 31,5 тыс. руб. и 6,5 тыс. руб. больше среднереспубликанского. В то же время зарплата работников сельского и лесного хозяйства, сферы недвижимости, гостиниц, торговли и общепита отстает от среднерегионального уровня на 5-14 тыс. руб.

По размеру средней зарплаты в январе Удмуртия заняла 5 место среди 14 регионов ПФО. Лидером является Татарстан край с показателем 39,6 тыс. руб. На последнем месте расположилась Мордовия со значением 29,9 тыс.