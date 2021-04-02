Экс-проректору КНИТУ-КХТИ дали условный срок по делу о мошенничестве

Вахитовский райсуд Казани приговорил бывшего проректора КНИТУ-КХТИ Александра Кочнева к трем годам и девяти месяцам лишения свободы условно. Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. .

Следствие считает, что осужденный вместе со знакомыми обманом похищал средства, которые «Газпром» каждый год выделял учебному заведению в качестве пожертвований. Суммы варьировались от 25 до 30 млн руб. Данные средства деньги должны были тратиться на проведение различных мероприятий, посвященных тематике компании.

Дело Кочнева рассматривали в особом порядке, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием.

«Вопрос об апелляционном обжаловании будет решаться после изучения приговора и протокола судебного заседания», — отметили в прокуратуре.

"Ъ-Казань"