В Тюменской области выявили 54 случая COVID-19, шесть человек скончались

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 54 новых случая коронавирусной инфекции, шесть человек скончались, сообщил информационный штаб по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 33 709 человек. Более 31,7 тыс. пациентов выздоровели, еще 403 человека скончались. Напомним, в регионе до 25 апреля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 792 случая COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 563 056 россиян. Из них более 4,1 млн человек выздоровели, 99 633 пациента скончались.

Михаил Мананников