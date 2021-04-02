Власти Татарстана выплатят по 10 тысяч рублей пострадавшим от взрыва газа в Зеленодольске

Правительство Татарстана намерено выплатить единовременно по 10 тыс. руб. пострадавшим в результата взрыва газа в многоквартирном доме в Зеленодольске. Кроме того, семье погибшей в результате ЧП женщине выплатят 1 млн руб.

Соответствующие документы сейчас готовит Кабмин по поручению президента республики Рустама Минниханова, сообщила «Ъ-Казань» его пресс-секретарь Лилия Галимова. Также выплаты по 100 тыс. руб. планируются «в связи с утратой имущества».

Напомним, трагедия произошла вечером 29 марта. В результате взрыва в доме обрушились несколько квартир. Один человек скончался на месте, еще шесть пострадали. Позже одна из пострадавших умерла в больнице.

По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела. По данным следствия, к взрыву причастен 87-летний мужчин, которого родственники пытались сдать в психологический диспансер, потому что он угрожал уничтожить квартиру. Врача, отказавшего ему в госпитализации, по ходатайству следствия поместили под домашний арест.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"