Ставропольского депутата подозревают в даче взятки сотруднику УФСБ

Руководитель СУ СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело о даче взятки (п. «б» ч. 2 ст. 291 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) в отношении депутата Думы Ставропольского края Владимира Дорошенко. Об этом сообщает пресс-служба следственного органа.

По версии следствия, депутат 18 февраля 2021 года через своего знакомого передал 1 млн руб. оперуполномоченному УФСБ России по Ставропольскому краю, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Предполагалось, что за эти деньги правоохранитель прекратит проверку хищения средств гранта. Грант был выделен на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста.

Наталья Шинкарева