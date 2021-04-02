В Красноярске водитель внедорожника протаранил автосалон

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства инцидента с участием водителя внедорожника Toyota, который въехал в здание автосалона в Красноярске. Некоторые подробности случившегося рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД РФ. Ночью к экипажу ДПС, патрулировавшему Емельяновский район, обратился проезжающий автомобилист. Он сообщил, что видел рядом иномарку, которой, предположительно, управляет нетрезвый водитель, и дал описание автомашины.

Выехав в указанном направлении, гаишники увидели тот самый автомобиль. На требования остановиться водитель не реагировал. Тогда автоинспекторы попытались заблокировать движение нарушителя патрульным автомобилем. Задев машину ДПС, злоумышленник попытался скрыться.

На высокой скорости джип въехал в здание дилерского центра, повредив находящуюся внутри дорогостоящую иномарку.

После чего нарушитель был задержан полицейскими. На злоумышленника оформили сразу несколько административных протоколов — о неповиновении законным требованиям представителей власти, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, оставление места ДТП. За это ему грозит лишение прав на длительный срок, а также штраф 15 тыс. руб.

Проверка установила, что накануне нарушитель приходил в данный автосалон, где между ним и охранником произошел конфликт. После этого в отношении посетителя был составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (хулиганство).

Илья Николаев