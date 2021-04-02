Осужден экс-директор пензенской ресурсоснабжающей организации

Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Пензенского районного суда, который признал бывшего директора ООО «Нептун» Антона Ефанкина виновным в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба облсуда, директор ресурсоснабжающей организации в области водоотведения похитил деньги, принадлежащие жителям поселка Мичуринский Пензенского района. Предположительно, летом 2017 года осужденный предложил местным жителям услуги по проведению центрального водоснабжения к их земельным участкам, на что семь человек согласились и осенью передали ему за это более 170 тыс. руб. Между тем мужчина якобы не согласовал проведение работ с администрацией Мичуринского сельсовета и, таким образом, обратил полученные деньги в свою пользу.

Бывший директор вину не признал. Суд назначил ему 1,5 года лишения свободы условно и обязал возместить ущерб. Не согласившись с приговором, адвокат осужденного подал жалобу. Пензенский облсуд посчитал назначенное наказание справедливым.

Мария Шахрай