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Глава Ижевска: 2-й год подряд бюджет демонстрирует нулевые долги по просроченной задолженности

Бюджет Ижевска второй год подряд демонстрирует нулевые долги по просроченной кредиторской задолженности. До этого они достигали 500 млн руб., заявил глава города Олег Бекмеметьев на презентации доклада «Об итогах социально-экономического развития города Ижевска за 2020 год и задачах на 2021 год».

При этом у города не выполнен план по неналоговым поступлениям. Недобор по налогам на доходы физлиц составил 63 млн руб.

«Основной источник доходов для городской казны — налог на доходы физических лиц. В прошлом году мы прогнозируемо собрали его в меньшем объеме, недобор составил небольшую величину — всего 63 млн руб. Несмотря на это, мы выросли по сравнению с предыдущим годом на 177 млн руб. К сожалению, не выполнен план по неналоговым поступлениям, так как упал спрос на имущество. Кроме того, была введена отсрочка по арендным платежам для предпринимателей. Но эффективная работа с дебиторской задолженностью позволила вернуть в бюджет без малого 20 млн руб. дополнительно»,— подчеркнул Олег Бекмеметьев.

В целом задолженность по налоговым доходам выросла 15,8% или 50,2 млн руб. Долги по неналоговым доходам снизились на 5,1% или 17,6 млн руб. Расходы на обслуживание муниципального долга уменьшились на 11,6% или 36,7 млн руб.

Также градоначальник рассказал, что дополнительная нагрузка на бюджет из-за коронавирусной инфекции составила около 240 млн руб., из них 217 млн руб. невозвратные. Так, на меры поддержки предпринимателей направили 65,9 млн руб., а на борьбу с COVID-19 — 175,6 млн руб.

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