Росимущество потребовало банкротства сибирского авиационного центра метрологии

Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области обратилось в арбитражный суд с иском о признании банкротом АО «Сибирский центр авиационной метрологии». Просроченная задолженность составила 1,8 млн руб.

На сайте Росавиации сообщается, что СибЦАМ является правопреемником с 1991 года метрологической лаборатории, созданной в 70-е годы на базе аэропорта Толмачево. В зону метрологического обслуживания попали все авиапредприятия Западно-Сибирского региона, сообщалось в отчетности компании. В числе заказчиков работ СибЦАМ указывались также предприятия ближнего зарубежья, КНР, авиационные части Минобороны, УВД, ФСБ.

В 2020 году Росимущество сообщало на своем сайте о подборе кандидатов на должность гендиректора СибЦам.

Анна Егорова