Следствие по телу

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новых средствах по уходу за кожей, которые заслуживают внимания своей многозадачностью, составом ингредиентов и философией их создателей.

Неважно, как часто и с какой интенсивностью вы тренируетесь: косметика для тела как будто придумана для того, чтобы играть роль своего рода «скамейки запасных». Так, многие из кремов или масел имитируют процедуры, такие как лимфодренаж, обертывания или даже массаж (при правильном нанесении). Однако новые средства, которые создаются сегодня, зачастую выполняют более сложную миссию, чем проявление заботы о себе любимом. Веяние бодипозитива особенно заметно в США, где появилась целая когорта так называемых женских брендов, которые, понятно, выпускаются женщинами; они тщательно следят за тем, как именно подаются их продукты. Так, создательница сыворотки Mutha Body Contour Serum Хоуп Смит, рассказывала, что, хотя клинические исследования действительно предполагают эффект похудания, она позиционирует сыворотку прежде всего как средство ухода за собой.

Хоуп Смит Я не пытаюсь заставить людей похудеть. Это больше для того, чтобы вы действительно почувствовали себя лучше. Наша миссия — создавать продукты, укрепляющие доверие и устраняющие неуверенность в себе.

Другие марки создают косметику с благотворительными целями, стараясь при этом выпускать качественные и действительно полезные для кожи продукты. Так, упаковка средств новой детокс-линии российской марки Botavikos оформлена рисунками и цитатами студентов фонда «Антон тут рядом», помогающего людям с аутизмом и другими особенностями развития. Часть средств от продажи косметики передается в фонд. Основные компоненты линии — экстракты растений, масла, антиоксиданты и минералы — на 93% натурального происхождения. То есть состав, как и философия компании, имеет значение.

Фото: Botavikos

Французы Clarins в этом году стали активно играть на поле экологии и осознанного потребления. Они перезапустили свой бестселлер — бальзам для ухода за кожей тела в более тонком флаконе, пригодном для вторичной переработки, а картонная коробка стала менее затейливой и выполнена из древесины из устойчиво управляемых лесов. Согласно данным компании, такие действия смогут сократить производство пластика на 2,8 тонны и сберечь леса. Таким образом, сегодня, совершая максимально индивидуальное действие, выбирая тот или иной продукт для ухода за кожей, можно легко присоединиться к актуальным трендам и сделать общественно полезное дело.

Ирина Кириенко