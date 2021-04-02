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Жителям Башкирии старше 65 лет снова продлили режим самоизоляции

Глава республики Радий Хабиров до 14 апреля продлил режим самоизоляции для жителей Башкирии старше 65 лет. Указ опубликован сегодня на портале нормативно-правовой информации.

Этим же документом вводится рекомендация для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в республике, пройти вакцинацию от COVID-19. Работодателям рекомендуется совместно с медицинскими организациями провести вакцинацию работников. Государственным СМИ поручено рассказывать о вакцинации от коронавируса и мерах профилактики гриппа и COVID-19.

Дарья Кучеренко


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