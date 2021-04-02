За год действия ограничительных мер в крае была приостановлена деятельность 150 объектов

Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермском краю за время действия ограничительных мер взыскали с нарушителей противоэпидемического режима 6,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

С 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года в УФССП поступило более 9 тыс. исполнительных документов о взыскании таких штрафов. За это время приставы также исполнили 150 судебных решений о временном приостановлении деятельности объектов, руководители которых нарушили требования Роспоттребнадзора.