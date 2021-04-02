Руководитель Кировского района Перми возглавил Пермский район

Депутаты земского собрания Пермского района определились с главой муниципалитета. Как сообщает пресс-служба администрации муниципального района, депутаты единогласно поддержали кандидатуру главы Кировского района Перми, экс-руководителя администрации Пермского района Владимира Цветова. Официальная церемония вступления нового главы в должность состоится 14 апреля.

Владимир Цветов работает в органах государственной власти с 2001 года. До этого он служил в УВД Перми, работал исполнительным директором магазина ЗАО «Центральный рынок» и адвокатом. С июня 2001 года по июль 2007-го трудился в администрации Орджоникидзевского района Перми на должностях начальника отдела потребительского рынка и первого заместителя главы администрации. С 2007 года перешел в структуры краевой власти, работал в администрации губернатора и правительстве региона. С 2009 по 2012 год занимал должность вице-премьера краевого правительства и курировал развитие территорий Прикамья. С августа 2020 года исполняет обязанности главы Кировского района Перми.

Отметим, что это уже второй конкурс по отбору главы муниципального района. Первый не состоялся, так как депутаты земсобрания единогласно отклонили кандидатуры, предложенные конкурсной комиссией. Кроме того, земцы пытались изменить положение о конкурсе, чтобы получить возможность выбрать председателя комиссии с правом решающего голоса из представителей района, а не краевой власти. Депутаты также предусмотрели возможность принимать решения без участия представителей губернатора. В начале 2021 года эти изменения были отменены Пермским краевым судом, и земское собрание вернулось к типовому документу, согласно которому право решающего голоса остается за представителями губернатора.